إعدام 240 كيلو جرام أغذية و 220 عبوة عصير بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغدية بمنوف، بشن حملة علي عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم بمركز ومدينة منوف، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وفي إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

وأسفرت جهود هذه الحملة عن إعدام 200 كجم لحوم بلدي، سجق، مفروم، دواجن، ومصنعات، إعدام 20كجم خضار، إعدام 10كجم جبن مختلفة، وإعدام 220عبوة لبن وزبادي وعصير منتهي الصلاحية، كما تم تحرير16محضر إشتراطات صحية طبقا للقرارات رقم 96، 97 لسنة 1967 .

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة. محافظة المنوفية، صحة المنوفية، حملات .