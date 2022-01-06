ألمانيا تطرد كلاب بوليسية من الخدمة.. تعرف على السبب

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات الألمانية، طرد الكلاب البوليسية من الخدمة، ووضعها فى استراحة قسرية مع معالجيها، بسبب التناقضات بين الأساليب المستخدمة للسيطرة عليها وقانون جديد لمنع القسوة على الكلاب.

ويشير قانون حقوق الحيوان، إلى أن استخدام أطواق الشد لتوجيه عدوان كلب بوليسي تجاه محرض أو مجرم محتمل يتعارض مع القانون ، الذي قدمه وزير الزراعة السابق ، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير.

وقالت الشرطة إن نحو 49 كلبا ، من بين حوالي 130 استخدمت في عمليات من القبض على الجناة إلى الكشف عن المخدرات والمتفجرات أو تحديد أماكن المفقودين ، أوقفت عن العمل حتى التوصل إلى حل لا يتضمن مخالفة الضباط للقانون.

وقال المتحدث باسم الشرطة: نحن غير قادرين حاليًا على نشر قسم من كلاب الخدمة لدينا بسبب التغييرات في قانون حماية الحيوانات الذي يحكم الكلاب، وتشمل تلك التي تم تعليقها الكلاب التي تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة، وتلك المستخدمة لحماية الناس وكذلك للقبض على المخالفين.

ويتضمن تدريب كلاب الحماية، القدرة على التحكم في الوقت الذي ينهي فيه الكلب هجومًا، عن طريق السحب لفترة وجيزة على طوق سحب، لتقييد مجرى الهواء للحيوان، لأنه إذا لم يتم التحكم في عدوان الكلب، الذي يعتبر ضروريًا للتخوف ، فقد يتسبب في إصابة الجاني أو موته.

وبموجب المرسوم الجديد ، الذي أدخلته وزيرة الزراعة السابقة جوليا كلوكنر إلى قانون ، لم يعد استخدام مثل هذه المنبهات العقابية مسموحًا به عند تدريب الكلاب. بينما تم تقديمه بشكل أساسي لتحسين معايير ملكية الكلاب في ألمانيا، فإن القواعد تهدف إلى التطبيق على جميع الكلاب الألمانية، بما في ذلك كلاب الحراسة.

وقالت وزارة الزراعة إن قرارها استند إلى دراسات علمية تظهر أن المحفزات العقابية تتعارض مع مفهوم الرفق بالحيوان.

ويشتمل القانون على القواعد التي تحكم العناية الشاملة بالكلاب ورعايتها ، بدءًا من الحجم ودرجة الحرارة والتهوية في بيوت الكلاب الخاصة بهم ، إلى ممارسات التربية. ويلتزم أصحاب الكلاب بأخذ حيواناتهم الأليفة في نزهات منتظمة وقضاء بعض الوقت معهم والتأكد من اتصالهم بالكلاب الأخرى، و يُمنع تقييد الكلاب ، إلا في ظل ظروف وشروط معينة ، وأطواق القرص وغيرها من المعدات أو الممارسات التي يُعتقد أنها تسبب الألم.

وقالت كلوكر إن الحاجة إلى تحديث التشريعات الحالية تأخرت كثيرًا ولكنها أصبحت ملحة خلال الوباء ، حيث أن أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في اقتناء حيوانات أليفة قد اشتروا كلابًا ، وانتشرت حالات سوء المعاملة.

وقالت إن أصحاب محلات الحيوانات الأليفة ومربيها يجب أن يتحملوا المزيد من المسؤولية عن رعاية الكلاب.