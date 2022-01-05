اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:37 ص
أكرم القصاص
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98% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الابتزاز عبر السوشيال ميديا

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:00 ص
98% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الابتزاز عبر السوشيال ميديا الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 98% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 2% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

الاستطلاع
الاستطلاع

 


استطلاع

الابتزاز

السوشيال ميديا

مواقع التواصل

بسنت خالد

طالبة الغربية

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