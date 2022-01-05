اليوم السابع
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8 مليار دولار استثمارات.. تعرف على مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:00 ص
8 مليار دولار استثمارات.. تعرف على مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها مصنع بتروكيماويات ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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تشهد صناعة البتروكيماويات المصرية طفرة نوعية وذلك من خلال عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والتي تستهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومى  وفيما يلي أهم المشروعات  الجارى تنفيذ ها بإجمالى تكلفة حوالى 8 مليار دولار  وكانت كالتالي..

 

1-مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) (شركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH)، ويهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتمادا على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصري كمادة خام باستثمارات 217 مليون يورو.

 

2- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول (شركة السويس لمشتقات الميثانول)، ويهدف المشروع إلى إنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو، باستثمارات 119 مليون دولار.

 

3-مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وتبلغ طاقة المشروع حوالى 4 مليون طن من الزيت الخام المستورد وذلك لإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و2ر1 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 5ر7مليار دولار، هذا وقد تم وضع حجر أساس المشروع فى 5يونيو2021.

 

4-إنشاء وحدة جديدة بشركة إيثيدكو باستثمارات تتعدى 50 مليون دولار لتصنيع وإنتاج 60 ألف طن سنوياً من مادة البولى ايثيلين الملون عالى ومتوسط الكثافة المستخدم فى صناعة شبكات مواسير الغاز والمياه والضغط العالى وشبكات الصرف الصحى والصناعى وفى مشروعات البنية الأساسية والتعمير ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، فضلا عن استخدامها فى تحلية مياه البحر، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.

 

5-توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة " مصر للميثانول والبتروكيماويات" لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلى كابيتال القابضة ، ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالى 6ر1 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتى تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظراً للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.


البترول

الغاز

البتروكيماويات

مشروعات البتروكيماويات

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