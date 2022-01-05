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7 معلومات حول تطور الاقتصاد وزيادة معدل الإنفاق على الغذاء

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:00 ص
7 معلومات حول تطور الاقتصاد وزيادة معدل الإنفاق على الغذاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت إيمان علي

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" حول معدل النمو في الإنفاق على الغذاء في مصر.
 
ويتوقع تقرير الوكالة أن يظل معدل النمو في الإنفاق على الغذاء (بالعملة المحلية) قويًا ولكنه يتباطأ قليلاً ليصل إلى 9.5٪ في عام 2022، منخفضًا من 11.3٪ في عام 2021 و12.0٪ في عام 2020.
 
ونرصد ما جاء بالتقرير في شأن تلك التوقعات:
 
1- الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.
 
2- شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار بهذا المجال.
 
3- شركات الأغذية والمشروبات لديها فرصة لدخول السوق المصري للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل.
 
4- سيشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو 52٪ من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال 2022.
 
5- سيرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3٪.
 
6- أداء القطاع العائلي في مصر سيكون أفضل خلال 5 سنوات مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسي.
 
7- نمو الطبقة المتوسطة فى مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة.

وكالة فيتش

الاقتصاد المصري

الغذاء

الاستثمار

معدل النمو

سوق الغذاء المصري

اليوم السابع بلس

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