اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:50 ص
أكرم القصاص
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وزير الأمن الداخلى الأمريكى: التطرف الداخلى العنيف من أكبر التهديدات على البلاد

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:40 ص
وزير الأمن الداخلى الأمريكى: التطرف الداخلى العنيف من أكبر التهديدات على البلاد الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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قال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلى الأمريكى إن هناك علاقة متنامية فى الولايات المتحدة بين التضليل المعلوماتى وبين التهديدات القائمة التى يشكلها التطرف الداخلى.
 
وأضاف الوزير، في تصريحات اليوم "أن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من بيانات زائفة له صلة متزايدة بما تشهده البلاد من تهديدات من العنف والتطرف محليا"، مؤكدا أهمية التنبيه إلى خطورة الكلمات، فالحديث عن الانتخابات المسروقة له أثره على مساحة التهديد، وكلمات القادة لها تأثيرها الكبير أيضا.
 
وجاءت تصريحات وزير الأمن الداخلي الأمريكي قبل مرور ذكرى أحداث شغب 6 يناير العام الماضي ولمناقشة جهود وزارته لتحسين عملية جمع المعلومات ومشاركتها لمنع وقوع مثل تلك الحوادث في المستقبل.
 
ونبه الوزير إلى أن المعلومات المضللة التي تروج لها شخصيات من الأمريكيين يستخدمها أعداء البلاد للإمعان في بث بذور الفرقة والعمل على إضعاف شوكة أمريكا.
 
وأوضح مايوركاس أن التطرف العنيف الداخلي ما يزال واحدا من أكبر التهديدات ذات الصلة بالإرهاب في البلاد والذي يتضمن ليس فقط الجماعات المتطرفة ولكن أيضا الأفراد المدفوعين بأيديولوجية متطرفة.

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اقتحام الكابيتول

وزير الامن الداخلى الامريكى

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