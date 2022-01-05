مياه أسيوط: تطوير الخدمات التجارية للمواطنين بالوادى الجديد

كتب أحمد حسن

وجه اللواء المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادى الجديد والعضو المنتدب، مستشار القطاع التجارى بالشركة، بزيارة قطاع الوادى الجديد لنقل الخبرات، والوقوف على أهم مجريات ومعوقات الأداء المؤسسي داخل القطاع لتوحيد وتعميم منهجية سير العمل على كافة قطاعات الشركة للوصول للهدف المنشود والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال زيارته تفقد الإدارة التجارية بقطاع الوادى الجديد، ودراسة السجلات ورسم سياسة العمل ووضع الأسس الصحيحة للعمل داخل الإدارة، بالإضافة إلى مراجعة السجلات والبيانات وحصر لجميع عدادات المياه لتكون بداية صحيحة لخدمة المواطنين داخل المحافظة والوصول للهدف المنوط به للإدارة التجارية من تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد مركز خدمة العملاء بقطاع الوادى الجديد المنوط بها تقديم الخدمات المطلوبة من التقديم على الإشتراكات الجديدة للمواطنين، والوحدات المحلية بمراكز الخارجة والداخلة، وذلك لفحص السجلات الخاصة بهذه المراكز والتعرف على كيفية محاسبة المواطنين على استهلاك المياه، والإجراءات التي تتبعها الوحدات المحلية لتوصيل العدادات الجديدة للمواطنين الذين يرغبون فى التعاقد على عدادات مياه جديدة.

والجدير بالذكر أنه تم إستلام الأصول بمركز الخارجة وجارى العمل على استلام باقى الأصول للمراكز الأخرى.