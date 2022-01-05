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مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى أسفل الأوتوستراد

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:26 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى أسفل الأوتوستراد حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تقوم سيارتى إطفاء بإخماد الحريق الناتج عن تصادم السيارات بالمكان.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

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