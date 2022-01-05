اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم 11 سيارات بالدائرى الأوسطى

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:26 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم 11 سيارات بالدائرى الأوسطى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم 11 سيارة ملاكى و نقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف الى المكان و نقل المتوفى و المصابين الى المستشفى، فيما تقوم سيارتين إطفاء بإخماد حريق ناتج عن التصادم في السيارات بالمكان.

 

كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم " سيارتى نقل ثقيل و 7 سيارات ملاكى و سيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و نقلوا الى المستشفى ، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.

 

 

 


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