مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم 11 سيارات بالدائرى الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم 11 سيارة ملاكى و نقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف الى المكان و نقل المتوفى و المصابين الى المستشفى، فيما تقوم سيارتين إطفاء بإخماد حريق ناتج عن التصادم في السيارات بالمكان.

كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين اصطدام 11 سيارة وهم " سيارتى نقل ثقيل و 7 سيارات ملاكى و سيارتى ميكروباص" نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و نقلوا الى المستشفى ، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.