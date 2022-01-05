اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 02:53 م
أكرم القصاص
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مركز "جاماليا" الروسى: لقاح الأنف ضد كورونا يطرح للتداول الجماهيرى العام الجارى

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:44 م
مركز "جاماليا" الروسى: لقاح الأنف ضد كورونا يطرح للتداول الجماهيرى العام الجارى لقاح ضد كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسى لبحوث الأوبئة، ألكسندر جينتسبيرج، أن لقاح الأنف ضد فيروس كورونا المستجد سيطرح للتداول الجماهيرى فى العام الجارى. 
 
وقال جينتسبيرج ـ في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام روسية ـ إن مركز "جاماليا" يخطط لإجراء تجارب سريرية لدواء وقائي يقي من الإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد، وبخصوص اللقاح المخصص لوقاية الأطفال من فيروس كورونا، أعتقد أنه سيكون متاحا في العام المقبل لجميع الأطفال، الذين يرغبون بذلك طبعا، إذ سيكون التطعيم طوعيا تماما".
 
يذكر أن مركز"جاماليا" أنتج عدة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" المخصص في المقام الأول لإعادة التطعيم، وكذلك "سبوتنيك M" للقاصرين.

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لقاح الانف ضد كورونا

روسيا

فيروس كورونا

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