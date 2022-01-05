محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية بالداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمركز الداخلة، مشروع انتاج الزيوت الطبية والعطرية بغرب الموهوب، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يضم مصنع للزيوت ومزرعة على مساحة 20 فدان لزراعة النباتات العطرية ومشتل، موجهاََ بالتنسيق مع الجمعيات التنموية لنشر ثقافة زراعة النباتات الطبية والعطرية وتسويق الإنتاج محلياََ وعالمياََ.

وكان محافظ الوادي الجديد، عقد إجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي الداخلة وبلاط، بحضور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة و جهاد متولي رئيس مركز بلاط .

وأكد المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة المرور الدوري لرؤساء القرى على المرافق والخدمات الموجودة، ورفع إحتياجات القرية لرئيس المركز لتوفيرها، وإعداد تقرير عن ما تم إنجازه خلال العام الماضي بكل قرية، كما شدد على التنسيق مع الإدارات الزراعية في مجال مكافحة وعلاج سوسة النخيل وتدريب مجموعات من الشباب للمشاركة في أعمال المكافحة.

وعقب اللقاء، عقد الزملوط لقاءََ مع المواطنين استمع فيه لمطالبهم وشكواهم موجهاََ بسرعة بحثها وحلها مع الجهات التنفيذية المختصة.