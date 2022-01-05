لصوص الشقق بالمعصرة يعترفون: ندخلها بالتسلق وكسر النوافذ

محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفرى

اعترف لصوص بالتسلق للمنازل وسرقتها في المعصرة، حيث يسرقون الأموال والمجوهرات من بعض الشقق، لا سيما التي لا يوجد بها أحد.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (مفك، أجنة حديدية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.. وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "التسلق، كسر الشباك" وإعترفا بإرتكاب (9) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ، وجهاز كاسيت وجهاز DVD وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.