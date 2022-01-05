عاطلان يكشفان كواليس سقوطهما قبل ترويج 74 كيلو حشيش فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطلان تم ضبطهما، بحوزتهما 74 كيلو من مخدر الحشيش، ومصوغات ذهبية، وفضية بمدينة 6 أكتوبر، عن مصدر حصولهما على المضبوطات، حيث كشفا عن هوية عاطل وراء التحصل منه على المواد المخدرة، وذكرا أنهما كانا يستعدان لترويج المخدر بين عملائهما، مُتخذين من مدينة 6 أكتوبر مسرحا لممارسة نشاطهما، وأنهما استأجرا شقة وحولاها إلى مخزن للمواد المخدرة.

وقال المتهمان أن المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة بحوزتهما اشترياها من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة)، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بشقة مستأجرة بعقار كائن بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 74,200 كيلو جرام - مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية وفضية - هاتفى محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية والفضية من متحصلات نشاطهما الآثم والهاتفين للاتصال بعملائهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.