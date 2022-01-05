ضبط 51 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (51) قطعة سلاح نارى ، (111) قضية مخدرات وتنفيذ (52218) حكم قضائى متنوع.

وفى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ¬( صاحب مؤسسة مقاولات مسند لها أعمال إنشاءات بدائرة القسم - وخفير بذات الموقع ) .. بقيام مجموعة من الأشخاص بالإستيلاء على عدد (700) لفة سلك كهربائى من داخل إحدى المستودعات داخل الموقع " محل حراسة الثانى" كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة نارية ، وفروا هاربين مُستقلين سيارة "نقل" .

أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة عدد (10 أشخاص - لأحدهما معلومات جنائية) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وتم بإرشادهم ضبط عدد (408 لفة سلك كهربائى، مبلغ مالى) لدى عميليهم "سيئ النية" وإعترافهم بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بإرتكابهم واقعة سرقة عدد (89 لوح خشب من موقع آخر تحت الإنشاء بدائرة القسم) .. وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع باقى المسروقات .

وفى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى، مشغولات ذهبية) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (مفك، أجنة حديدية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.. وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "التسلق، كسر الشباك" وإعترفا بإرتكاب عدد (9) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ، وجهاز كاسيت وجهاز DVD وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").. عقب إرتكابه واقعة سرقة مبلغ مالى من (مدير حسابات مخبز بلدى) كـرهـاً عنـه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهته إعترف بإرتكاب الوقعة وكذا مزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "المغافلة" وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على هواتفهم المحمولة ، وإتهموه بالسرقة.. وقرروا بـعـدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل، مقيم بدائرة القسم).. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد(4) حكم غرامات فى قضايا "مبانى" والمقضى فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت ثمانية عشر مليون جنيه (18,000,000 مليون جنيه).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) .. بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه .. وفى وقت لاحق ورد للمبلغ إتصال هاتفى من هاتف محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "أحدهما هارب" - "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزة أحدهما (الهاتف المستخدم فى مساومة المجنى عليه) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج، والكونتاك" بالإشتراك مع المتهم الهارب ، بقصد مساومة مالكيها بدعوى إعادتها لهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية دون إعادة السيارات المستولى عليها، وأقرا بإرتكابهما حادثى سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط سيارتين مستولى عليهما وتبين قيامهما ببيع السيارة الثالثة لعميلهما "سئ النية" (صاحب محل ملابس، مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية").. حيث أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها .. كما تم ضبط سيارة أخرى مقيدة بإسم شقيق أحد المتهمين "مهربة جمركياً" وعثر بداخلها على رخصة تسيير لذات السيارة "مزورة"، وبمواجهتهم إعترفا بتحصلهما على تلك الرخصة المزورة من (شخصين "أحدهما هارب" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).. حيث تم ضبط أحدهما .. وبحوزته (عدد 30 قطعة على شكل تماثيل فرعونية ، ومجموعة من الأحجار المختلفة "جميعهم مقلدين"- هاتف محمول يحوى مقطع فيديو لقطع أثرية).

بمواجهته أيد أقوال المتهمان.. وأقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير رخص السيارات والمستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وحيازته للقطع الأثرية "المقلدة" بقصد إستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات.. وإتهموهم بالسرقة.