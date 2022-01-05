ضبط 51 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بإستهداف منطقة الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية ، وأسفرت الجهود عن ضبط (25) قضية.. عبارة عن ( 25 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4250 كيلو جرام).
وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط قضيتى إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (3) متهمين، وتنفيذ (5327) حكم قضائى متنوع.
وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .. فقد تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة مترو أنفاق حدائق المعادى تواجد (طفلة ، سن 10) على رصيف المحطة بمفردها وبالفحص تبين أنها مقيمة (بمحافظة القليوبية وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.
على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة وتم التوصل لأهليتها، وحضرت والدتها وتعرفت على الطفلة.. وتم تسليمها عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.
وقدمت والدة الطفلة الشكر والتقديرلرجال الشرطة على الجهود المبذولة فى إعادة نجلتها سالمة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من خلال إنتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك يتمكنوا من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.. وإتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة السكنية المشار إليها وأمكن ضبط (عدد 6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنيا).. وبحوزتهم (عدد 21 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها تحتوى على أدلة تُشير إلى ممارستهم ذلك النشاط الإجرامى، بمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة) .. بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بشقة مستأجرة بعقار كائن بدائرة القسم .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 74,200 كيلو جرام - مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية وفضية - هاتفى محمول)، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية والفضية من متحصلات نشاطهما الآثم والهاتفين للإتصال بعملائهما.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بوقوع حادث سرقة (مبلغ مالى بعض المقتنيات) من داخل الفيلا محل إقامتها.. وبالمعاينة تبين وجود كسر بالباب الرئيسى الخاص بالمسكن.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سابق طرف المجنى عليها - عاملان "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر السائق أنه نظراً لسابقة عمله طرف المجني عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها وإتفق مع باقى المتهمين على ذلك.. وبإرشادهم أمكن ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الباب والمسروقات وطبنجة صوت كانت بحوزة أحدهم أثناء الواقعة.
وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرسعد).. وبحوزتهم (2بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية -كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم ومركبة " التوك توك " لتسهيل تنقلاتهم.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة.. بقيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").. بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر" بمواجهته إعترف بمزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف" وأقر بإرتكابه عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" (صاحبى محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية").
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1253) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (201 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (13,750 طن) وضبط (25 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (42,226 طن – 17946 عبوة – 763650 قطعة)، وضبط (4 قضايا لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (20,420 طن، وضبط (24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (15,516 طن – 88300 عبوة – 95274 قطعة) وضبط (24 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (62220 لتر – 22 إسطوانة).
وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4307) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1318) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(137) مخالفة السير بدون تراخيص، و(19) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط الترخيص، وتحرير عدد (2556) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط (2916) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع عدد (56) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
ونجحت الداخلية في ضبط عدد (7282) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7258) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (781) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (200) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1051) أرجيلة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) .. بتزوير تراخيص عرض مصنفات سمعية وبصرية بالمقاهى وبيعها إلى مالكيها دون توافر الإشتراطات المطلوبة لإصدارها مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة وأمكن ضبط أحدهما .. وبتفتيش مسكنه فى حضوره تم ضبط (177 ختم مختلف الأشكال بأسماء العديد من الجهات الحكومية - عدد كبير من الأوراق والمستندات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - 3 كارنيهات مؤمنة "شهادة صحية" منسوبة لإحدى الجهات الحكومية –كمية من الأدوات والأوراق المُستخدمة فى تزوير المستندات المضبوطة - جهازى إسكنر مدمجين بطباعتين إحداهما ألوان لطباعة المستندات المزورة - مجموعة من الأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهما الإجرامى - "جهاز حاسب آلى - قرص صلب - هاتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على برمجيات مقلدة ومنسوخة تُستخدم فى إعداد المستندات المزورة وكذا مجموعة من الملفات التى تحتوى على مستندات رسمية بدون بيانات وممهورة بأختام حكومية مختلفة معدة للطباعة تُشير لنشاطهما الإجرامى").. بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بحيازته للمضبوطات وإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وإقتسام حصيلة البيع فيما بينهما .
كما تم ضبط (إثنين من أصحاب المقاهى) تم بيع تراخيص لهما وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على شهادتى ترخيص مزورتين من أحد المتهمين نظير مبلغ مالى .
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (1) قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة : ضبط عدد (3) قضايا نوفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1563) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.
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