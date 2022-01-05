اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شمس ساطعة ورياح خفيفة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ.. فيديو

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:10 ص
شمس ساطعة ورياح خفيفة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ.. فيديو شمس ساطعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع، حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واتسم بشمس ساطعة، وهبوب رباح خفيفة، لم تؤثر على استمرار حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وانطلقت المراكب عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

واستمرت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، فى متابعتها حالة الطقس، ورصد أي تغييرات والتعامل الفوري معها سواء هطول أمطار لرفعها من الشوارع أو أثار ناجمة عن هبوب الرياح.

 

وكانت المناطق الشمالية من محافظة كفر الشيخ المطلة على ساحل البحر المتوسط شهدت مساء أمس، هطول أمطار متوسطة على قرى البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية في كمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

 

سماء ملبدة بالغيوم والطقس يميل للبرودة بكفر الشيخ
سماء ملبدة بالغيوم والطقس يميل للبرودة بكفر الشيخ

كفر الشيخ

امطار

هبوب رياح

الطقس بكفر الشيخ

الوجه البحري

هيئة الارصاد

مدن القناة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رياح على مدن كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:11 م

توقف حركة الملاحة ورسو المراكب بميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 14 فبراير 2019 01:25 م

استئناف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وميناء الصيد بالبرلس

السبت، 29 ديسمبر 2018 12:28 م

فيديو ..محافظ كفرالشيخ : تطوير ميناء الصيد بالبرلس إلى تجارى وتدعيم شرطة المسطحات بلانشين بـ4 مليون جنيه

السبت، 30 يونيو 2018 06:02 م

أمطار غزيرة على كفر الشيخ واستمرار إغلاق ميناء الصيد بالبرلس

الجمعة، 26 يناير 2018 10:41 ص

إغلاق ميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 19 يناير 2018 09:49 ص

موجة من الطقس السيئ تضرب كفر الشيخ وإغلاق ميناء الصيد بالبرلس.. صور

الجمعة، 05 يناير 2018 10:27 ص

رسو بوارج و450 مركبا بميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية

السبت، 23 ديسمبر 2017 03:43 م

وصول التوربين السادس لميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ

الجمعة، 20 مايو 2016 05:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة