شمس ساطعة ورياح خفيفة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واتسم بشمس ساطعة، وهبوب رباح خفيفة، لم تؤثر على استمرار حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وانطلقت المراكب عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

واستمرت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، فى متابعتها حالة الطقس، ورصد أي تغييرات والتعامل الفوري معها سواء هطول أمطار لرفعها من الشوارع أو أثار ناجمة عن هبوب الرياح.

وكانت المناطق الشمالية من محافظة كفر الشيخ المطلة على ساحل البحر المتوسط شهدت مساء أمس، هطول أمطار متوسطة على قرى البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية في كمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.