اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 08:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة.. ونصائح للسائقين بتوخى الحذر

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:31 ص
شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة.. ونصائح للسائقين بتوخى الحذر الشبورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أغلب محافظات الجمهورية منذ الصباح الباكر شبورة كثيفة على الطرق، امتدت إلى القاهرة الكبرى، وظهرت بشكل كثيف على الطرق الرئيسة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، حيث تقل الرؤية بشكل كبير .
 
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد حتى نهاية الأسبوع، لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية تشهده معظم أغلب الأنحاء خاصة المناطق الشمالية، وذلك خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر على الطرق، والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة، فضلا عن اتباع تعليمات المرور.
 
شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (1)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (2)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (3)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (4)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (5)
 

 

 
شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (1)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (2)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (3)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (4)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (5)
 

 

شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة (6)
 

 

 


شبورة كثيفة

الارصاد

حالة الطقس

الجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير أرصاد: متوسط درجات الحرارة حتى الآن فى المعدلات الطبيعية

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:05 ص

الأرصاد: الشبورة الكثيفة أخطر من الأمطار الغزيرة وعلى المواطنين الحذر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:39 م

"المرور" تستعد لموجة الشبورة بعد توقعات الأرصاد.. طوارئ بغرف العمليات على مدار الـ 5 أيام مقبلة لرصد أى معوقات.. وتحذيرات من الرعونة بالقيادة على الطرقات.. وتؤكد: انعدام الرؤية يتسبب فى غلق المحاور بشكل مؤقت

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:00 م

الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية وشبورة كثيفة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:35 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة