زى النهاردة.. نيللى تايلى تتولى منصب حاكم ولاية بالولايات المتحدة قبل 97 سنة

كتبت جينا وليم

في مثل هذا اليوم 5 يناير 1925 انتخبت نيللي تايلي روس حاكمة لولاية وايومنج لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.

ونيللى سياسية أمريكية تنتمي إلى الحزب الديمقراطي ولدت في 29 نوفمبر من سنة 1876 في ولاية ميسوري .

وفي سنة 1902 تزوجت نيللي من وليام روس وسرعان ما انتقل الزوجان إلى مدينة شايان.

وفي 5 يناير من عام 1925 أصبحت نيللي تايلي روس أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية في تاريخ الولايات المتحدة عندما أصبحت حاكمة لولاية وايومنج واستمرت في منصبها كحاكمة للولاية إلى عام 1927.

وتوفيت نيللي تايلي روس في 19 ديسمبر من سنة 1977 في مدينة واشنطن العاصمة عن عمر يناهز 101 عام.