روسيا تُسجل 15 ألفا و772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

سجلت روسيا 15 ألفا و772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في روسيا إلى 10 ملايين و585 ألفا و984 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في بيان اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 828 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 313 ألفا و15 شخصا.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد أن العاصمة الروسية سجلت 2307 إصابات من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 1273 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 775 إصابة خلال الـ الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 25 ألفا و581 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي "كوفيد ــ 19" وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين في روسيا 9 ملايين و600 ألف و728 شخصا.