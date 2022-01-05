رئيس "الانتقالي السودانى" والمبعوث الأممي يؤكدان ضرورة الإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، ضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية والإسراع في تعيين رئيس وزراء جديد خلفا للدكتور عبدالله حمدوك.

وذكرت وكالة أنباء السودان أن ذلك جاء خلال لقائهما /الثلاثاء/، حيث بحثا الوضع السياسي الراهن في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.

واستعرض الجانبان رؤية مجلس السيادة حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، وكذلك رؤية الأمم المتحدة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أعلن، الأحد الماضي، استقالته من منصبه.