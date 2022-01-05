خارجية أمريكا: واشنطن تفضل الحل الدبلوماسى لخفض التصعيد بين موسكو وكييف

وشدد برايس، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء،على أن الولايات المتحدة تدرس مع الشركاء والحلفاء العواقب الوخيمة التي ستتعرض لها روسيا،في حال قيامها بأي اجتياح لأوكرانيا .

وكان البيت الأبيض قد ذكر - في وقت سابق- أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم إذا غزت روسيا جارتها الغربية .

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، في بيان، إن" بايدن أكد أيضا لزيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية-الأمريكية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري".