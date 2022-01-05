حصر المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شكلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بمراكز( الزقازيق – أولاد صقر - أبو كبير ) بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لجان للمرور علي المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة، ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني"، وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل، فضلاً عن إزالة الأسوار المقامة بالمخالفة علي أراضي أملاك، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.



ومن جانبه، أكد العميد محمود متولي مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام أنه تنفيذاً للتعليمات الأخيرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحصر جميع المنازل والمقامة علي أراضي املاك الدولة ولم يقم المتعديين بالدخول تحت مظلة الدولة والتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة، وتم التنسيق في ذلك مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإنهاء ملف التقنين لفرض سيادة الدولة، والحفاظ على هيبتها وضمان الحياة الآمنة والكريمة لجميع المواطنين.

وذلك تنفيذا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية تقنين أوضاعهم.