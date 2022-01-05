حاولوا سرقة تليفونه فأصابوه بـ19 غرزة بوجهه فى طنطا.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

أجرى اليوم السابع لقاءً مع أسرة الطالب مصطفى ماهر ابن قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية والذى تعرض لأعمال بلطجة على يد 2 من أبناء القرية وقاموا بضربه بآلة حادة وإصابته بـ19 غرزة فى وجهه وجرح قطعى بيده اليمنى، بعد فشلهم فى سرقة هاتفه المحمول وزعمهم قيام المجنى عليه بالتحدث مع ابنة عمة المتهمين فى التليفون.

وقال الطالب لـ"اليوم السابع"، إنه كان عائدا من منزل عمته واستوقفه الجناة وزعموا انه تحدث مع ابنة عمتهم فى التليفون، وطلبا منه التليفون للتأكد من صحة الكلام.

وأضاف أنهما فحصا هاتفه وتبين عدم وجود أى مكالمات بينهما، وعندما طلب منهم التليفون قاما بضربه على رأسه وأخرجوا آله حادة وأصابوه بـ19 غرزة فى وجهه وفروا هاربين.

أما والدته فقالت إن المتهمين دمروا مستقبل نجلها بعد تشويه وجهه، مبينة أن هذه ليست الواقعة الأولى التى يرتكبها المتهمين بل كرروها عدة مرات مع أشخاص آخرين، موضحة أنهم تلقوا تهديدات من المتهمين بالقتل حال عدم التنازل عن المحضر.

وكان حرر الطالب مصطفى ماهر ابن قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية قد حرر المحضر رقم 3 أحوال بتاريخ 3 يناير 2022، بتعرضه لأعمال بلطجة على يد 2 من أبناء القرية وقاموا بضربه بآلة حادة وإصابته بـ19 غرزة فى وجهه وجرح قطعى بيده اليمنى.