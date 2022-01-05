جيران بسنت ضحية الصور المفبركة: متربية أحسن تربية ..فيديو

الغربية محمد طارق

قالت سمية، أحد جيران بسنت، إن بسنت كانت على خلق وتربية حسنة، وبريئة مما نسب إليها، والمتهمان ليسا من القرية.

وأشارت إحدي جيران بسنت، إلي أن الطالبة تتمتع بسمعة طيبة، ولم يصدق أحد تلك الصور المفبركة التي انتشرت لها، كما أن والدها أحسن تربيتها، وعمل من أجل تلك التربية.

وقالت شقيقة والد الطالبة، إن بسنت كانت في عزلة، وليس لها أخ شقيق بعد وفاة 3 أشقاء، كما أن والدتها تتمتع بسمعة طيبة ومن عائلة طيبة، وشعرنا بحزن كبير بعد انتشار تلك الصور ومعرفة واقعة الطالبة، ولم نعرف تلك الشباب الذي قام بنشر الصور، كما إننا لم نرى تلك الصور.