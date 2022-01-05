جوهرة الشرق فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية.. الجمعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية في تمام الثامنة من مساء الجمعة الموافق 7 من يناير الجاري حفلا فنيا لفرقة جوهرة الشرق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومتميزة من أعمال زمن الفن الجميل يشارك بها مجموعة من نجوم الغناء، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقي "فتافيت السكر" أداء الفرقة الموسيقية، ثم يقدم الفنان محمد شوقي باقة مختارة من الأغنيات منها"تخنوه"، "عنوان بيتنا"، "إياك من حبي"، وتشدو الفنانة نهلة خليل بـ"في يوم وليلة"، بتسأل ليه عليا"،"كلثوميات".

وفى الفاصل الثانى من الحفل يضم مجموعة من أجمل الألحان لكبار المطربين في مصر والوطن العربي يقدمها الفنان ياسر سليمان منها "لموني الناس"، "جانا الهوي"، "تتر مسلسل ليالي الحلمية" "مضناك"،" زمان زمان" ومجموعة من أجمل ألحان الفنان الكبير محمد رشدي.

يشار إلى أن فرقة "جوهرة الشرق" للموسيقي العربية تضم نخبة متميزة من ألمع الموسيقيين والمطربين لتقديم التراث الغنائي العربي الأصيل، وقد قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت استحسان الجماهير.