جريمة بشعة.. شاب يخنق والده أثناء نومه فى المنوفية .. بث مباشر

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر، لواقعة جريمة بشعه، حيث قام شاب بقتل والده خنقا بالبطانية، أثناء نومه.

وقال المتهم بقتل والده بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، خلال اعترافاته الأولية أمام قوات الأمن قتله خنقا بالبطانية أثناء نومه ، لانه كان بيعاملنى معاملة غير آدميه .

وباشرت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، التحقيق مع الشاب .

وكانت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية تمكنت من القبض على شاب متهم بقتل والده المحامي في مدينة شبين الكوم ، خنقا بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمصرع محامي داخل منزله، وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفق التحقيقات الأولية التي أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، على تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.