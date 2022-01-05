اليوم السابع
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جارديان: استمرار التحقيقات فى "حفلات كريسماس 2020" بمجلس الوزراء البريطانى

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:42 م
جارديان: استمرار التحقيقات فى "حفلات كريسماس 2020" بمجلس الوزراء البريطانى بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الجديد للتحقيقات في حفلات مجلس الوزراء البريطانى المزعومة المخالفة لقيود كورونا لن "يبدأ من الصفر" ومن غير المرجح أن يعيد مقابلة جميع موظفي الحكومة الذين تم التحدث إليهم بالفعل بشأن معرفتهم بالتجمعات.

وقالت المصادر إن سو جراي ، التي تولت التحقيق بعد أن تنحى سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس عن التحقيقات بعد أن تم الكشف عن حضوره فعالية عيد الميلاد في مكتبه ، من المرجح أن "تستأنف" العمل الحالي وتبحث عن "ثغرات" في الشهادة المقدمة بعيدا.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتحول انتباه جراي إلى المزيد من التجمعات التي ظهرت للضوء منذ بدء التحقيق الأولي بقيادة كيس.

ومن بينها فعالية كشفت عنها صحيفة "الجارديان" بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته و 17 آخرين. تم تصوير الحضور وهم يتناولون الجبن والنبيذ في حديقة مجلس الوزراء فى ربيع 2020 ، عندما تم حظر التواصل الاجتماعي في مجموعات. وأصر رئيس الوزراء على أنه كان "اجتماع عمل".

وقال أحد المطلعين على التحقيق إنه لا يتوقع أن يضطر كل من تمت مقابلتهم بالفعل إلى متابعة العملية مرة أخرى. وصفوا التحقيق بأنه "نفس الفريق ولكن قائد مختلف".

وقال مصدر حكومي ثان إنه من غير المرجح أن "تحذف جراي أي شيء جمعه الفريق من قبل" ، ولكن نظرًا لأن التقرير النهائي سيكون باسمها ، فمن المحتمل أن تمر عبر أدلة الشهود الحالية للتحقق من وجود "ثغرات" وتسعى للحصول على مزيد من الإيضاحات من بعض الناس.

وقالوا إنه لم يكن من المتوقع أن تعيد جراي مقابلة الجميع من أجل ذلك ، موضحين: " ستكون واقعية". وأضاف المصدر أن "قائدًا مختلفًا يمكنه جعل الفريق يقوم بأشياء مختلفة".


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

حفلات الكريمساس

مجلس الوزراء

بريطانيا

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