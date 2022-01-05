اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 02:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أهم 3 مشروعات تكرير تم الانتهاء من تنفيذها 2021.. إعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:00 ص
تعرف على أهم 3 مشروعات تكرير تم الانتهاء من تنفيذها 2021.. إعرف التفاصيل تكرير "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف خطة وزارة البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية مطلع عام2023 وفيما يلى أهم مشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها 2021، وكانت كالتالى:

1- مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار، والذى شرٌف بإفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع فى 22 ديسمبر.

2- وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، حيث تم إنشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 ألف طن في السنة من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنوياً أسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 61 مليون دولار، وقد تم بدء التشغيل التجريبى للمشروع فى نهاية نوفمبر 2021.

3- بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور والتى تضم مشروع معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة التوسعات الجارى الإسراع بأعمالها التنفيذية حالياً.

وارتفع إنتاج مصر من البنزين محلياً منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 3.9 مليون طن إلى 6 ملايين طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة إلى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالأسكندرية.

وتتضمن مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنويًا.


البترول

التكرير

مشروعات التكرير

انتاج البنزين

السولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البترول: توسعات ميدور ترفع طاقة التكرير بالمصفاة 60%

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:54 م

مباحثات مصرية إيطالية فى مجال البترول والغاز..تفاصيل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:29 ص

نائب رئيس البترول الأسبق: نجحنا فى توصيل الغاز لـ12,6 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2021

الإثنين، 03 يناير 2022 11:54 م

كل ما تريد معرفته عن المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول بالمتوسط

الإثنين، 03 يناير 2022 07:30 م

إعلان نتائج المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز..تفاصيل

الإثنين، 03 يناير 2022 10:00 ص

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي ومديري عموم الشئون المالية والقانونية

الأحد، 02 يناير 2022 07:32 م

وزير البترول يكلف إيمان وافي مساعداً للرئيس التنفيذي لهيئة البترول

الأحد، 02 يناير 2022 06:43 م

البيئة: الانتهاء من مشروعات بعض شركات البترول خلال الربع الأول من عام 2022

السبت، 01 يناير 2022 05:57 م

دور حيوى.. دراسة تكشف إنجازات قطاع البترول فى تنمية صعيد مصر

السبت، 01 يناير 2022 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة