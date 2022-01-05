تعرف على أهم 3 مشروعات تكرير تم الانتهاء من تنفيذها 2021.. إعرف التفاصيل

كتبت - مروة الغول

تستهدف خطة وزارة البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية مطلع عام2023 وفيما يلى أهم مشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها 2021، وكانت كالتالى:

1- مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار، والذى شرٌف بإفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع فى 22 ديسمبر.

2- وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، حيث تم إنشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 ألف طن في السنة من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنوياً أسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 61 مليون دولار، وقد تم بدء التشغيل التجريبى للمشروع فى نهاية نوفمبر 2021.

3- بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور والتى تضم مشروع معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة التوسعات الجارى الإسراع بأعمالها التنفيذية حالياً.

وارتفع إنتاج مصر من البنزين محلياً منذ عام 2014 حتى 2021 بنسبة 55% وذلك من نحو 3.9 مليون طن إلى 6 ملايين طن في ظل تشغيل 3 مشروعات كبرى تشمل المشروع الجديد في أسيوط إضافة إلى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات معمل انربك بالأسكندرية.

وتتضمن مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنويًا.