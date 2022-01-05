تحرير 36 محضرا للمخابر ومحلات اللحوم والمواد الغذائية المخالفة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة الاهتمام بأعمال الإدارات الخدمية لرفع كفاءة العمل وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.

وقال حسين خلف عبدالعزيز مدير إدارة تموين بندر المنيا، إنه تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدي لضبط الأسواق والمنظومة التموينية بالمنيا ومحلات المنتجات الغذائية والتاكيد على الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة عليهم، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ولجنة التفتيش الإداري بمجلس المدينة ومباحث التموين وغيره من الجهات المختصة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 36 محضر شهادات صحية منتهية الصلاحية و لحوم جاموسي وبقري غير محدد السن ولا تصلح ، وأسماك غير صالحة ومواد غذائية فاسدة وعدم إعلان أسعار ومقادير المقررات التموينية. وعدم نظافة ادوات العجين و خبز ناقص الوزن وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وقد تم تحرير اربع محاضر تقديم إيصالات سداد مزورة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وتحريزها وذلك حفاظا على صحة وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.