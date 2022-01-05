بيطرى الشرقية يجرى المسح التناسلى الشامل لـ4.5 آلاف رأس ماشية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، أجرت خلال شهر ديسمبر الماضي 2021م المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و588 رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ(1212) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.