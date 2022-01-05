بكاء والدة طفل العاشر بعد قتله فى الشارع: مش طالبين غير القصاص..فيديو

بدموع وقلب يبكى من شدة الحزن بدأت والدة الطفل وليد، ابن الـ17 عامًا، الذي لقي مصرعه على يد أحد الأشخاص طعنه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، حديثها لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل الواقعة، قائلة: إن نجلها كان صغيرا بالسن لكنه تحمل المسئولية وكان يعمل لأجل الإنفاق عليها وعلى أخواته البنات، موضحةً أنها فوجئت خلال شهر رمضان الماضي بالقاتل أتى إلى منزلهم رفقة آخرين لأجل الاعتداء بالضرب على " وليد" على إثر مشادة بينهما واتخانقوا مع بعض وقتها لقيته جاي هو وناس بعدها بثلاثة أيام وكانوا عاوزين يضربوا وليد ابني، لكن لما شافوني قالوا خلاص والواد مشي وقتها، لكنه قال أنا مش مرضي.

وتابعت: يوم الجمعة قبل اللي فاتت "هاني" ابن اختي صحى وليد ابني وراحوا صلوا الجمعة، لكن بعدها لقيت الناس جايين ينادوني ويقولوا الحقي ابنك مات، وجريت لقيت المكان كله دم و"وليد" كانوا نقلوه المستشفى ومات مقتول.. عرفت إن المتهم قتله وكان معاه 4 كتفوا "هاني" ابن أختي لغاية ما القاتل صفى ابني بمطواة وسابوه ومشيوا، وهم كلهم مشتركين فى الواقعة وإحنا مش طالبين غير القصاص وحق ابني، وسرعة ضبط المتهمين المشتركين مع القاتل.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بوصول "وليد أشرف محمد أحمد الراوي" 17 سنة، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثةً هامدةً جراء إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أنه بعد انتهاء المجني عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هاني، من أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجني عليه وأحد الأشخاص، الذي كان رفقته أربعة آخرين، إذ أمسك المتهم بسلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجني عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تكفل باقي المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجني عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً في وضح النهار بقارعة الطريق.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3863 إداري قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2021، فيما توصلت جهات التحقيق إلى هوية مرتكب الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتبين وجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة قيام المجني عليه بإصابته فى مشاجرة بينهما فقرر المتهم الانتقام منه، وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، قررت برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة فور الانتهاء من الصفة التشريحية.

فيما قرر قاضى المعارضات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شاب لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل طفل عمره سبعة عشر عامًا، بعدما طعنه أحدهم بسلاح أبيض (مطواة) بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.



المجني عليه



بكاء شقيقتيى المجنى عليه