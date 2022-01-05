بالأسماء.. إصابة 20 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالعلمين

مطروح – حسن مشالى

أصيب 20 شخصاً من العاملين بإحدى الشركات، إثر انقلاب أتوبيس نقل العمال التابع للشركة، بمدينة العلمين الجديدة، فى الاتجاه إلى مطروح، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي، لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

دخل مستشفى عبد الفتاح احمد خضر "61 سنة"-من القاهرة – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورجب عبد الله عطية " 48 سنة " من بنها مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد الستار سعيد "25 سنة" من المنوفية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عطية سليمان "28 سنة" المنيا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الله أحمد "50 سنة" البحيرة اشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات بالجسم، ومجدى كمال رزق الله " 28 سنة " بنى سويف شرخ بالفقرة القطنية الثالثة ومحمد رأفت محمد" 38 سنة " من القاهرة كدمات وسحجات بالجسم.

وسعد ناجى سعد" 43 سنة" - القاهرة- كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد مختار خضر "22 سنة "- القاهرة - كدمات وسحجات بالجسم، واحمد فهمى إبراهيم "58 سنة" –القاهرة- كدمات وسحجات بالجسم، وتوفيق شعبان توفيق " 28 سنة" – القاهرة- كدمات وسحجات بالجسم، ومايكل منير سليمان" 25 سنة "-من أسيوط- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم- وعادل على عنتر " 29 سنة"0 الغربية –مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد صلاح عبد الستار " 30 سنة "-من المنوفية – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والسيد إبراهيم محمد" 37 سنة "- من الشرقية- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واحمد السيد احمد " 28 سنة "-الشرقية- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجمال وحيد سيد " 24 سنة" – من الإسماعيلية- نزيف بالمعدة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الغنى أحمد "52 سنة"- من البحيرة- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكرم الله شعبان كرم الله " 43 سنة "- من الأقصر - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصبرى شحاتة إبراهيم " 52 سنة "-من البحيرة - كدمة بالصدر من الناحية اليسرى.

وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين، وخروج 16 من بينهم، بعد تحسن حالاتهم، واحتجاز 4 حالات تحت الملاحظة بالمستشفى.

كما تم إجراء معاينات الشرطة التى انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث.