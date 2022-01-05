اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 11:33 م
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النيابة تباشر التحقيق فى واقعة قتل شاب لوالده بسبب خلافات عائلية فى المنوفية خنقا ببطانية

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:31 م
النيابة تباشر التحقيق فى واقعة قتل شاب لوالده بسبب خلافات عائلية فى المنوفية خنقا ببطانية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تباشر نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية،التحقيق مع شاب قتل والده خنقا ببطانية ، داخل منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
 
 
 
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على شاب متهم بقتل والده، المحامي في مدينة شبين الكوم، خنقا بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،  إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمصرع محامي  داخل منزله، وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفق التحقيقات الأولية التي أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، على تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن المنوفية

القبض على شاب قتل والده

شبين الكوم

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