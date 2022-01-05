المشدد 10 سنوات لسائقين حازا موادا مخدرة وسلاحا ناريا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار دكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 17993 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق ، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من " م . ه . ر " 28 عاما سائق، و " أ . ف . ح " 24 عاما سائق مقيمان بمدينة الزقازيق، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على حقيبة جلد بداخلها كيس بلاستيك يحوي 38 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم.

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.