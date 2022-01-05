المرشحون لوكالة شئون الدراسات العليا بآداب سوهاج يعرضون خططهم التطويرية

سوهاج - محمود مقبول

عقدت اللجنة المختصة باختيار وكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث لكلية الآداب بجامعة سوهاج، عدداً من اللقاءات لعرض الخطط التطويرية للمرشحين لشغل هذا المنصب، وذلك برئاسة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء اللجنة التي ضمت الدكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية، الدكتور نصار محمد عبدالله الأستاذ بالكلية، والدكتور عبدالرؤوف الضبع الأستاذ بالكلية، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة.



وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، إنه تقدم لشغل هذا المنصب 7 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث تقدم للترشح الدكتور محمد عبد العال محمد رئيس قسم اللغة العربية، الدكتور إبراهيم عوض إبراهيم أستاذ بقسم اللغة العربية، الدكتور أسامة إبراهيم حسيب الأستاذ بقسم التاريخ، الدكتور حماده وهبه مسعد الأستاذ بقسم التاريخ، الدكتور محمد عزيز محمد الأستاذ بقسم التاريخ، الدكتور عبدالرحيم محمد عبد الرحيم رئيس قسم المكتبات، والدكتور شرف الدين عبد الحميد الأستاذ بقسم الفلسفة.



وقال الدكتور حسان النعماني، أنه خلال اللقاء عرض المرشحون خطط تطويرهم ومقترحاتهم لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب، حيث اشتملت عروضهم على عدد من الخطط التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، وغير ذلك من الأهداف المرجو تحقيقها لتصل الجامعة إلى مركز متقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.