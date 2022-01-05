اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: 930 بوليصة تأمين على الحياة بإجمالى 558 ألف جنيه بالبحر الأحمر

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:45 م
القوى العاملة: 930 بوليصة تأمين على الحياة بإجمالى 558 ألف جنيه بالبحر الأحمر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 957 شاباً، منهم 63 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1544 شابا ، فضلاً عن توفير 1042  فرصة عمل .
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 1275 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية  بواقع  منحتي مولود بإجمالى 4 آلاف جنيه ، وعمل 930 بوليصة تأمين على الحياة بإجمالى 558 ألف جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ943 عاملاً من المسجلين بمبلغ 467 ألف جنيها.
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بحفظ 8 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ5 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .
 
وأشار مدير المديرية إلى أنها قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 526 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، وعمل 7 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 147 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 15 ندوة توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 95 منشأة يعمل بها 7326 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
 
وأضاف أن المديرية تلقت 155 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 55 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه  18 شكوى  ، وتبقى 82  شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر

قانون العمل

بوليصة تأمين على الحياة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: وصول جثمان المصري المتوفى بالسعودية إلى مطار القاهرة

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:52 ص

بعد تفعيل الربط الإلكترونى مع ليبيا.. القوى العاملة تبدأ خطوات تنفيذه مع السعودية.. المنظومة تقضى على عقود العمل الوهمية وتقنن أوضاع السفر.. واتحاد العمال: خطوة لحماية شبابنا من كافة أشكال النصب

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:00 ص

رئيس لجنة القوى العاملة بالشيوخ لـ"إكسترا نيوز": قانون العمل الجديد يضمن الحقوق

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:03 ص

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:16 م

القوى العاملة تنجح فى إعادة شركة أسمنت للعمل بعد توقفها 3 أيام

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:56 ص

القوى العاملة: وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية.. غدا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:14 ص

القوى العاملة تعلن مد التقدم للعمل فى ليبيا بالمهن الطبية حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:09 ص

جدل تحت قبة مجلس الشيوخ بسبب العلاوة السنوية فى قانون العمل.. القانون يحدد 3% حدا أدنى سنويا من الأجر التأمينى ومطالبات بزيادتها لـ7%.. ووزير القوى العاملة يؤكد: تم الاتفاق عليها مع أصحاب الأعمال واتحاد العمال

الإثنين، 03 يناير 2022 04:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة