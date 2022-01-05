القبض على شاب قتل والده بسبب خلافات عائلية بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على شاب متهم بقتل والده المحامي في مدينة شبين الكوم ، خنقا بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمقتل محامي داخل منزله، وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفق التحقيقات الأولية التي أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، وعليه تم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن ثم تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.