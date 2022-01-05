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العاهل الأدرنى يؤكد لوزير دفاع إسرائيل ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:49 م
العاهل الأدرنى يؤكد لوزير دفاع إسرائيل ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يستقبل جانتس
كتب: أحمد جمعة

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التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة عمّان، الأربعاء، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وشدد الملك الأردنى، خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.

 

 


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