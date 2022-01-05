السائق الخائن وصديقيه يكشفون تفاصيل سرقة مالكة فيلا فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق متهم بسرقة مبلغ مالي، ومقتنيات من فيلا سيدة مسنة بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، أنه كان يعمل لدى مالكة الفيلا، وترك العمل منذ فترة، ولعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية كبيرة داخل الفيلا، وإقامتها بمفردها، قرر سرقتها، وخطط لتنفيذ الجريمة، فاستعان باثنين من أصدقائه مسجلين خطر، وكسروا باب الفيلا باستخدام قطعة حديد، واستولوا على مبلغ مالي ومتعلقات أخرى وفروا هاربين.

واعترف المسجلان خطر بالمشاركة في تنفيذ السرقة، وتقسيم المبلغ المالي المسروق بينهم، وأرشد المتهمين عن المسروقات، وتم إعادتها، وبعرضها على مالكة الفيلا تعرفت عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بوقوع حادث سرقة (مبلغ مالى بعض المقتنيات) من داخل الفيلا محل إقامتها، وبالمعاينة تبين وجود كسر بالباب الرئيسى الخاص بالمسكن.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سابق طرف المجنى عليها - عاملان "لهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر السائق أنه نظراً لسابقة عمله طرف المجني عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها وإتفق مع باقى المتهمين على ذلك، وبإرشادهم أمكن ضبط الأداة المستخدمة فى كسر الباب والمسروقات وطبنجة صوت كانت بحوزة أحدهم أثناء الواقعة.