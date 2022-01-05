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التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا ضمن مقررات تموين شهر يناير

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:48 ص
التموين: ضخ 7 آلاف طن زيت وسكر يوميا ضمن مقررات تموين شهر يناير الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب: مدحت وهبة

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شدد  الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، علً ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم بالأسعار المعلند عنها، ‏وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة فى مكانه واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضاَ.‏

وقال احمد كمال  معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 15%‏، عن شهر يناير الجاري، وان   الضخ اليومي للسلع يصل إلي ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين ‏العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر، وبالنسبة ‏للمكرونة والأرز لافتا إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلي ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مما يتابع الوزير  دورياً مع رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسباً لسقوط الإمطار.

وأضاف أن الوزير وجه رئيسا الشركتين بمتابعة ‏مخازن الشركة والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن ، وانه  تم ميكنة كل مخازن ‏الجملة، وبات من السهل معرفة المنصرف والرصيد من السلع ‏والتدخل في أي وقت لضخ أى سلعة.


التموبن

سلع بطاقات التموين

السلع المدعمه لشهر يناير

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