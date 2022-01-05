الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الازمة الإنسانية فى أفغانستان بسبب سقوط الثلوج

كتبت : هند المغربي

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الشتاء القارس يفاقم الظروف القاسية التي يواجهها بالفعل العديد من الأفغان وذلك على خلفية تساقط الثلوج والأمطار خلال الساعات الـ 24 الماضية على عدد من المناطق في أفغانستان، حيث عطلت الثلوج الرحلات الجوية من مطار كابول وإليه. ومن المتوقع سقوط مزيد من الثلوج وانخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى أنه يجري دعم الاستعدادات لفصل الشتاء، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وغير الغذائية في أجزاء مختلفة من البلد.

وأكد مكتب " أوتشا " أن المانحون قدموا 1.5 مليار دولار للنداء الإنساني لأفغانستان في عام 2021. وهذا يشمل 776 مليون دولار من الـ 606 ملايين دولار المطلوبة للنداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام في سبتمبر، و730 مليون دولار من الـ 869 مليون دولار المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قال " إن العاملين المجال الإنساني يسابقون الزمن لتقديم المساعدات والإمدادات، بما يتماشى مع الالتزام بتوسيع نطاق العمليات."

وأضاف دوجاريك " خلال ديسمبر، وصل شركاؤنا في المجال الإنساني إلى سبعة ملايين شخص بإمدادات الإغاثة الغذائية في جميع أنحاء البلاد."