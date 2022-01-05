اجتماع تنفيذى لمتابعة نسب الانتهاء من أعمال الخطة السنوية بمطاى فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

عقدت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاى فى المنيا اجتماعا تنفيذيا بقاعة الوحدة المحلية برئاسة اللواء مجدي عبد الحميد المشرف العام علي المشروعات بالمحافظة لمناقشة ما تم تنفيذة من الخطة الاستثمارية لمركز مطاي للعام المالي الحالي وذلك بحضور خالد عبد الرؤوف رئيس المركز وسعيد محمد وهانى الخولى نائبا المركز ورؤساء الادارات التنفيذية بالمركز ومسئولي متابعة الخطة بالادارة العامة للتخطيط والمتابعة ببالمحافظة وأيمن عبدالرحيم مدير المتابعة بالمحافظة ومحمد شحاتة عضو الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

واستمع اللواء مجدي عبد الحميد إلي عرض تفصيلي لنسب الانتهاء من الأعمال لخطة العام من قبل إدارة التخطيط سواء أعمال الرصف أو الإنارة العامة والصحة والمدارس وغيرها من مشروعات الخطة للعام الحالي.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز إن الوحدة المحلية تستمر في تنفيذ أعمال الخطة في التوقيتات المحددة سلفا وأن نسب الأعمال مناسبة تماما وسيتم الانتهاء من أعمال الخطة في مواعيدها المحددة بالخطة، كما تابع مجدي عبد الحميد أعمال بناء مستشفي مطاي العام.