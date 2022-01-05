إنفوجراف.. 10 معلومات ببيان النيابة العامة حول واقعة ابتزاز بسنت خالد

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا منذ قليل، بشأن التحقيقات بواقعة ابتزاز الفتاة بسنت خالد، التي توفت عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال، متأثرة بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها.

1-النيابة تباشر التحقيقات في واقعة ابتزاز الفتاة.

2-تأمر بطلب التحريات الأمنية للشرطة حول الواقعة.

3- تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان ملابسات وأسباب الوفاة.

4-والد الفتاة تقدم ببلاغ يفيد بتعرض الفتاة لعملية ابتزاز والتشهير بها في القرية.

5- اثنان اخترقا هاتف الفتاة ونشرا صورها عارية.

6- النيابة تستمع لأقوال والد الفتاة وشقيقتها فأكدا تعرضها للابتزاز لإرغامها لممارسة الرذيلة مع المتهمين.

7-النيابة العامة تكشف علم خالة الفتاة بسنت خالد بشرائها حبة الغلال برفقة صديقتها.

8- النيابة تأمر بضبط المتهمين بالواقعة ومثولهم للتحقيق.

9- النيابة تهيب المواطنين بعدم تداول أخبار موثوق فيها بالواقعة.

10- تناشد وسائل الإعلام بضرورة معاونتها في حماية الأمن القومي.