اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 09:24 م
أكرم القصاص
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إطلاق تطبيق ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:49 م
إطلاق تطبيق ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية
كتب لؤى على - تصوير حسن محمد

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توجه الدكتور سامى محمد متولى الشعراوى بالشكر إلى القائمين على ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية، كما وجه الشكر لأبناء الشيخ زايد، ومؤسسة الشيخة عفراء بنت زايد القائمة على المشروع. جاء ذلك خلال تدشين تطبيق ترجمة خواطر الشعراوى إلى اللغة الإنجليزية.
 
من جانبه قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "كان الشيخ زايد يلقب بحكيم العرب، أنار الله بصيرته ونور طريقه وجعله يعرف كيف يتعامل لعمارة الدنيا، فأنشأ دولة وقادها حتى أصبحت فى قمة الدول، وكان محبا لمصر". 
 
وقال الدكتور عبد الحميد نجيب عبد الحى، مستشار مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية، إن مشروع ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية إهداء من الشيخة عفراء بنت زايد آل نهيان، لروح والدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ أحمد بن زايد شقيقها". كما ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، قصيدة من تأليفه عن الشيخ الشعراوى. 

الشيخ الشعراوى

ترجمة خواطر الشعراوى

خواطر الشيخ الشعراوى

خواطر الشعراوى

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