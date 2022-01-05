إحالة العاملين بـ9 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية - إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي بنها وطوخ، وذلك في إطار تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

وتم متابعة مركز شباب كفر مناقر والرملة وميت العطار والفاخورة وطحلة وساحل دجوى والسيفا وطنط الجزيرة المقر القديم، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد من تعقيم وتباعد.

أما مركز شباب كفر طحلة ودجوي وكفر الرجالات مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم، كما شملت المتابعة مركز شباب أكياد دجوى وجزيرة الأحرار وطنط الجزيرة المقر الجديد وبرشوم الكبرى وبرشوم الصغرى والصالحية، وتبين أن هذه المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة المراكز بالالتزام بتطبيق قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بمواعيد فتح وغلق المراكز، والعمل على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد.

ومن ناحيته أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.