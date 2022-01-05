أسماء المصابين فى حادث تصادم 11 سيارة بالطريق الدائري الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

حصل "اليوم السابع"، هلى أسماء المصابين في حادث تصادم 11 سيارة "ملاكي ونقل وأجرة" على الطريق بنفق الدائري الأوسطي أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين من بينهم شخص مجهول الاسم.



والمصابون هم ياسر عرفان حمدان، عبد الرحمن حسن محمود، جيهان شاكر ياسين، محمد على عبد اللطين، محمد نبيل، يوسف محمد كمال، على محمد سيد.



وفيما أغلقت إدارة المرور، نفق الطريق الدائري الأوسطي بسبب الحادث وأجرت تحويلة مرورية أمام حركة السيارات التي توقف أمام القادم من التجمع اتجاه الفيوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



وعلى القادم إلى نفق الأوسطي عدم استكمال الرحلة المرورية والتوجه عبر الدائري الأوسطي إلى المسطحات حتى الوصول إلى الدوران الأول، ثم الصعود إلى الدائري والابتعاد عن منطقة الحادث، لحين القيام برفع حطام الحادث بالكامل.



كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكي وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة آخرين ونقلوا إلى المستشفى.