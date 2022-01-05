اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 08:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الحديد والأسمنت فى السوق اليوم الأربعاء

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:00 ص
أسعار الحديد والأسمنت فى السوق اليوم الأربعاء حديد تسليح
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الحديد عند مصانع الدرفلة ليسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع  مستويات 14 جنيها ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 14300 ألف جنيه، بحسب تجار في سوق مواد البناء.
 
 
وفيما يتعلق بسعر طن الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يسجل حوالي 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخرى.
 
أما عن أسعار الأسمنت فتسجل تحرك 50 جنيه ليكون أقل سعر 925 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، ويصل  السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1100 جنيها إلى 1160 جنيه.
 
 
وتم إعلان تعديلات ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتى شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة فى القرار 47 لسنة 2020، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكى.

أسعار الحديد

الاسمنت

أسعار الأسمنت

الصناعات الثقيلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة