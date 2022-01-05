أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا تصل حد الضباب وأجواء شديدة البرودة ليلا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات..

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: حريصون على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبى رئيس المجلس العسكرى الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين، وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفاً على مصر، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي"، وأخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.





رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد



توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.

من جانبه، توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على تواجده اليوم بمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية، وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.





مصرع شخص وإصابة 3 فى تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى أسفل الأوتوستراد



لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تقوم سيارتى إطفاء بإخماد الحريق الناتج عن تصادم السيارات بالمكان.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهى "سيارتى نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتى ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا، ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وتمت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.





مندوب مصر الدائم بالاتحاد الإفريقى يؤكد الالتزام بدعم حالة السلم والأمن



التقى السفير د. محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، بـ "بانكولي آديويي" مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن.

تناول اللقاء أبرز محطات زيارة مفوض السلم والأمن إلى القاهرة الشهر الماضي، والتي شهدت الافتتاح الرسمي لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن زيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، حيث أشاد مفوض الاتحاد الإفريقي بما تحقق خلال الزيارة، وبالمباحثات التي أجراها مع مختلف المسئولين المصريين في القاهرة.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات التي يتابعها الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي ذات الصلة بحالة السلم والأمن في بعض الدول الإفريقية وفي القارة بشكل عام، حيث أكد السفير المصري على التزام مصر بالعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وسائر الدول الأعضاء ومن خلال العضوية المصرية في مجلس السلم والأمن الإفريقي لدعم حالة السلم والأمن في دول القارة الإفريقية، وبما يسهم في توجيه التركيز على جهود التنمية والإعمار في القارة.





دار الإفتاء: الابتزاز الإلكترونى جريمة وكبيرة من الكبائر



أكدت دار الإفتاء أن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.

وأضافت حيث إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ فإن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات، والله تعالى يقول: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة:87).

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا"، وفي الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).

فالشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه.





القضاء الإدارى يؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية



قضت الدائرة الثانية (أفراد) بمحكمة القضاء الإداري برئاسه المستشار فتحي إبراهيم توفيق برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا علي قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الدعوي رقم 52538 لسنه 73 ق، وتأييد القرار.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

وكذا نصت المادة 12 فقره من ذات القانون على أن تنتهي العضوية في الحالات الأتية.

أ-اعتزال العضو.

ج- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون.

ه- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتابع "سعيد" أن عمرو واكد وخالد أبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة وفقاً لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر.





الهند تعلن عن أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون بولاية راجاستان



أعلنت الهند اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون بولاية راجاستان، نقلا عن العربية.. سجلت الهند 58 ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و18 ألفا و358 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 482 ألفا و551 شخصا بعد وفاة 534 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 15 ألفا و389 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و321 ألفا و803 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 214 ألفا و4 حالات.





السعودية تمنع تكرار العمرة قبل مرور 10 أيام على المرة الأولى بسبب كورونا



أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، إلغاءها تكرار العمرة، مع إمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وأن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي عشرة أيام.

وحسب صحيفة عكاظ، عزت "الحج والعمرة" هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تطبيقها إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين.

وتضمن الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية قرارها بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في السعودية.