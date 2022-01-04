وقال رئيس "كوبرا" - في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة نجحت حتى الآن في تأمين عشرات الآلاف من الرحلات الجوية بفضل عناصرها عالية التدريب، كما تمكنت من السيطرة على أعمال العنف والشغب داخل الطائرات.

وأضاف أن برنامج مراقبة الحركة الجوية يعمل منذ عام 1981 ويشهد تطورا مستمرا لمنع حوادث اختطاف الطائرات، مشيرا الى أن الضباط النمساويين وزملاءهم السويسريين كانوا الأوائل في أوروبا في اتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد، لافتا إلى التعاون المستمر والمثمر مع الخطوط الجوية النمساوية.

وأشار رئيس "كوبرا" إلى وجود حوالي 450 ضابطًا يعملون في تأمين الطائرات وقد تم تدريب حوالي 200 ضابط بشكل خاص للمهام الصعبة، لافتا إلى أن القاعدة الرئيسية للتدريب تقع فى منطقة (نيوشتات).

وتحدث تريبريف عن وجود عدة عوامل تؤثر على منظومة تأمين الطائرات، منها مدى ارتفاع مستوى الأمان في بلد المقصد ومدى ارتفاع الاحتياطات الأمنية في المطارات المعنية، لافتا إلى الحرص على إجراء الكثير من الاتصالات المسبقة مع الاجهزة الأمنية فى دول المقصد.

وأشار إلى وجود ما لا يقل عن عنصرين من عناصر الأمن على الاقل على متن كل طائرة موضحا أنه فى بعض حالات الخطر؛ يمكن أن يكون هناك المزيد من العناصر.

وكان اثنان من عناصر الأمن النمساوي - تواجدا بالصدفة - قد نجحا خلال رحلة طيران في يوم رأس السنة من ألمانيا إلى كندا في السيطرة على شخص حاول إسقاط الطائرة .