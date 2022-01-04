وفد من جامعة السوربون يزور هيئة قناة السويس للاطلاع على المشروعات التنموية

الإسماعيلية - صبري غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفداً من جامعة السوربون الفرنسية، ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب كلية الاقتصاد بالجامعة، بهدف اطلاعهم على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

في البداية رحب الفريق أسامة بوفد الجامعة في هيئة قناة السويس، مشيدًا بمكانة الجامعة التي تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، ودورها المعرفي والثقافي والبحثي بما يجعلها منارة معرفية وتعليمية.

خلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، وما حققته الهيئة من إنجازات ساهمت في دعم حركة الملاحة والتجارة عالميًا. على رأسها افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أوضح أبرز الإجراءات التي ساهمت في نجاح الهيئة في تحقيق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها خلال عام 2021.

وشدد الفريق أسامة ربيع على استعداد هيئة قناة السويس على التعامل مع أي طوارئ قد تواجه القناة أو تعيق حركة الملاحة، وهو ما ظهر في الأزمة الأخيرة للسفينة البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، حيث تحركت الهيئة فور جنوح السفينة ووضعت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع الأزمة، وبالفعل تم استخدام الحفارات الأرضية والقاطرات والكراكات لأول مرة في تاريخ الإنقاذ البحري.

شملت الزيارة، التعرف على نظام المحاكاة والتدريب البحري واسلوب تدريب المرشدين وربابنة السفن، وتفقد مبنى المتحف العالمي لقناة السويس الجاري تنفيذه.

ومن جانبه، أثنى السيد LENDJEL، مدير الدراسات العليا بكلية النقل الدولي بجامعة السوربون، على إدارة هيئة قناة السويس الناجحة لهذا المرفق العالمي، مما جعلها هدفًا هامًا لإطلاع الدارسين بالجامعة على مثل هذه النماذج البارزة في إدارة مشروعات واستراتيجيات النقل البحري، ليتكون لدى الطلاب نظرة احترافية عن كيفية الإدارة الناجحة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس للسيد LENDJEL، والذي بدوره أهداه هدية تذكارية. عقب ذلك، توجه الوفد للقيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة تلاها زيارة المتحف العالمي لقناة السويس للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.



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جانب من الزيارة