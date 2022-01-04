وزير الخارجية الهندى يبحث مع نظيريه الأمريكى والروسى العلاقات الثنائية

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صرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الثلاثاء، بأنه بحث العلاقات الثنائية مع نظيريه الأمريكي والروسي هذا الأسبوع، قبيل الاتصالات المزمعة مع البلدين في مجموعة واسعة من المجالات.



وكتب جايشانكار - في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" - أنه أجرى محادثة واسعة النطاق مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، تناولت القضايا الثنائية الحالية، وقضايا منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والقضايا العالمية الملحة، بحسب ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.



وجاءت المحادثة قبل الاجتماع المقرر بصيغة (2 + 2) بين وزيري الدفاع والخارجية الهنديين ونظيريهما الأمريكيين، والذي كان من المقرر عقده في نوفمبر الماضي ولكن تم تأجيله لعدة أسباب.



وفي تغريدة أخرى، ذكر جيشانكار أنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المحادثة تناولت متابعة نتائج القمة السنوية واجتماع (2 + 2)، اللذين عقدا في نيودلهي في 6 ديسمبر.. لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يبقيا على اتصال منتظم.



وذكر بيان صادر عن السفارة الروسية في الهند أنه خلال المحادثة الهاتفية، التي جاءت بمبادرة من الجانب الهندي، أكد الوزيران النية على استمرار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين البلدين في العديد من المجالات.



وناقش الجانبان كذلك الاستعدادات للاتصالات رفيعة المستوى المقبلة، بما في ذلك اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي، واجتماعات أخرى بين قيادات وزارتي الخارجية، واتفقا أيضًا على خطوات لتوسيع نطاق التفاعل في الشؤون الإقليمية والدولية.